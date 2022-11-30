Мартемьянов о 6:3 с «Ак Барсом»: «Эта игра была одной из лучших в сезоне со стороны «Сибири». Ребята вышли с настроем взять 2 очка»

прокомментировал победу в матче против (6:3).

− Непростой матч, шла равная игра, мы забили хорошие голы. Соперник неплохо на нашем пятаке поработал.

Со стороны нашей команды, на мой взгляд, эта игра была одной из лучших в сезоне. Благодарен команде, что ребята вышли с настроем взять два очка. Так и получилось.

− Что будет с ?

− Пока не знаю. Честно сказать, я слабо разбираюсь в процедурах. По тренировочному процессу что-то могу рассказать. Вернемся в Новосибирск – будем разбираться, что будет дальше.

− Обратно к вам в состав он не вернется?

− Не знаю. Если никто его не возьмет – будем решать, там видно будет, – сказал главный тренер .

«Сибирь» выиграла 6 из 7 последних матчей