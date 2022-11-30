Мартемьянов о 6:3 с «Ак Барсом»: «Эта игра была одной из лучших в сезоне со стороны «Сибири». Ребята вышли с настроем взять 2 очка»
Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче против «Ак Барса» (6:3).
− Непростой матч, шла равная игра, мы забили хорошие голы. Соперник неплохо на нашем пятаке поработал.
Со стороны нашей команды, на мой взгляд, эта игра была одной из лучших в сезоне. Благодарен команде, что ребята вышли с настроем взять два очка. Так и получилось.
− Что будет с Антоном Шенфельдом?
− Пока не знаю. Честно сказать, я слабо разбираюсь в процедурах. По тренировочному процессу что-то могу рассказать. Вернемся в Новосибирск – будем разбираться, что будет дальше.
− Обратно к вам в состав он не вернется?
− Не знаю. Если никто его не возьмет – будем решать, там видно будет, – сказал главный тренер «Сибири».
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