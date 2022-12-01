Форвард «Сибири» Сетдиков: «Роналду любят критиковать, потому что он №1. Хочу, чтобы он доказал все»

сообщил, что следит за Криштиану Роналду на ЧМ по футболу-2022.

– Следите за чемпионатом мира по футболу в Катаре?

– Да. За Роналду, со всей его критикой. Момент с голом, который обсуждают? Не думаю, что он сильно переживает. Это крутится вокруг него, что он кусается за этот гол, который, можно сказать, забил волосами. Хочу, чтобы он доказал все.

Его любят критиковать, потому что он №1. Он и Месси делают свою работу, хотя все говорят о конкуренции вокруг них, – сказал нападающий ХК .

😠⚽️ Роналду не успокаивается и хочет гол Уругваю себе. В деле уже ФИФА и технологии adidas

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ