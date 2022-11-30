Лямкин после 3:6 от «Сибири»: «Ак Барс» мог спокойно выигрывать. Все было в наших руках»
Никита Лямкин дал комментарий после поражения от «Сибири» со счетом 3:6.
– Не смогли дожать в третьем периоде при счете 2:3. Нужно было забивать.
Мы пропустили четвертую, потом пятую. При таком счете уже практически невозможно вытащить матч.
– «Сибирь» выглядела лучше, чем на выезде?
– В принципе, тот же соперник, так же хорошо играл.
Мы должны были допускать меньше ошибок. Сегодня было много провалов, атаки два в одного, один в ноль или три на два. Но все было в наших руках, мы могли спокойно выигрывать этот матч .
– У команды было много моментов у чужих ворот. Почему хромает реализация? Внешний негатив от неудач как-то давит на команду?
– Наверное, все давит. Мы уже все взрослые люди. Мы должны это перебороть, – сказал защитник «Ак Барса».
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