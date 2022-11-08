Герсонский об «Авангарде»: «Кравец должен найти центра во 2-е звено, но вопрос: есть ли он вообще в составе? Это поможет развязать руки Грицюку и Толчинскому»

прокомментировал результаты «Авангарда» в последних матчах.

«Тренерскому штабу «Авангарда» действительно удалось выстроить игру на результат. Но во многом он достигается благодаря усилиям и голам одного звена, а второе его не всегда поддерживает. Поэтому, как мне видится, с помощниками постепенно должен решать несколько задач.

Во-первых, все-таки найти центрфорварда для второго звена, который поможет раскрепоститься и развяжет руки двум неплохим крайним нападающим – Толчинскому и Грицюку. В команде пытались ротировать центральных, но пока это не дало свои плоды. Поэтому возникает вопрос: есть ли сейчас вообще в составе такой центрфорвард?

Во-вторых, нужно увеличить КПД третьего и четвертого звеньев. От них, я так понимаю, большой результативности не требуют, их задача – игра в обороне, связывание лидеров соперника, активность, чтобы соперник торопился с принятием решений.

Но, на мой взгляд, они должны попробовать быть более активными в созидании, создавать остроту, возможно, где-то зарабатывать на себе удаления соперника.

Там есть нападающие, уровень мастерства которых и их физические данные позволяют думать не только о том, как правильно сыграть в обороне, но и об атаке.

Ну и, в-третьих, нужно подтягивать игру в обороне. Там по-прежнему допускается много ошибок, особенно в подстраховке в позиционной обороне – игроки не всегда успевают, это бросается в глаза.

При этом скажу, что при появлении в составе неправильно принятых решений стало меньше, потому что нагрузку на игроков обороны уменьшилась», – сказал бывший главный тренер .