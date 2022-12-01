Гришин об игре с минским «Динамо»: «Не считаю, что «Спартак» вымучил победу. Выиграли тяжелый матч у сильного соперника»

Игорь Гришин подвел итоги матча с минским (2:1 Б).

– У нас не получился первый период, было много технического брака. А соперник, видимо, был воодушевлен недавней победой над московским «Динамо». Но мы смогли сохранить позитивный настрой, перехватили инициативу, сравняли счет и победили.

– Можно сказать, что «Спартак» вымучил победу? Ведь столько моментов запороли.

– Почему вымучили? Просто вратари здорово сыграли. Моментов было очень много, для зрителей матч получился интересным. Не считаю, что «Спартак» победу вымучил. Выиграли тяжелый матч у сильного соперника.

– И все же, когда команда создает момент за моментом и не забивает, у вас сердце кровью обливается или вы в принципе довольны тем, что у ворот соперника возникают опасные комбинации?

– В первую очередь я доволен, что моменты создаются. А уже потом бывает обидно, что не забили. Такое бывает. На выезде мы много забивали, случается, что после таких результативных матчей шайба в ворота не идет. Важно, что мы все равно побеждаем, – сказал главный тренер «Спартака».

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