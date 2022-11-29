Лакросс-гол Венгрыжановского в ворота «Куньлуня» – лучший на неделе в КХЛ

опубликовала рейтинг лучших голов игровой недели.

Автором лучшей шайбы 13-й игровой недели стал нападающий «Торпедо» Денис Венгрыжановский, забивший гол в стиле лакросс в ворота «Куньлуня».

10. Михаил Котляревский ( );

9. Дмитрий Яшкин (СКА);

8. Никита Сусуев ( );

7. Александр Яремчук ( );

6. Александр Суворов ( );

5. Дмитрий Завгородний ( );

4. Максим Соркин ( );

3. Кирилл Савицкий ( );

2. Дмитрий Кагарлицкий ( );

1. Денис Венгрыжановский ( ).