Лакросс-гол Венгрыжановского в ворота «Куньлуня» – лучший на неделе в КХЛ
КХЛ опубликовала рейтинг лучших голов игровой недели.
Автором лучшей шайбы 13-й игровой недели стал нападающий «Торпедо» Денис Венгрыжановский, забивший гол в стиле лакросс в ворота «Куньлуня».
10. Михаил Котляревский («Трактор»);
9. Дмитрий Яшкин (СКА);
8. Никита Сусуев («Спартак»);
7. Александр Яремчук («Витязь»);
6. Александр Суворов («Северсталь»);
5. Дмитрий Завгородний («Сочи»);
4. Максим Соркин (ЦСКА);
3. Кирилл Савицкий («Барыс»);
2. Дмитрий Кагарлицкий («Ак Барс»);
1. Денис Венгрыжановский («Торпедо»).
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