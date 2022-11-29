Лакросс-гол Венгрыжановского в ворота «Куньлуня» – лучший на неделе в КХЛ

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КХЛ опубликовала рейтинг лучших голов игровой недели.

Автором лучшей шайбы 13-й игровой недели стал нападающий «Торпедо» Денис Венгрыжановский, забивший гол в стиле лакросс в ворота «Куньлуня».

10. Михаил Котляревский («Трактор»);

9. Дмитрий Яшкин (СКА);

8. Никита Сусуев («Спартак»);

7. Александр Яремчук («Витязь»);

6. Александр Суворов («Северсталь»);

5. Дмитрий Завгородний («Сочи»);

4. Максим Соркин (ЦСКА);

3. Кирилл Савицкий («Барыс»);

2. Дмитрий Кагарлицкий («Ак Барс»);

1. Денис Венгрыжановский («Торпедо»).

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