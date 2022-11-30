Майоров о работе Гришина в «Спартаке»: «Команда стала играть, а не бегать и швырять шайбу куда попало. Появилась позиционная атака, ее вообще не было»

доволен работой Игоря Гришина в .

Под руководством нового тренера московский клуб одержал 6 побед в последних 7 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

С 41 очком в 37 матчах «Спартак» идет на 6-м месте в Западной конференции.

«Команда стала играть, а не бегать и швырять шайбу куда попало, появились какие-то связи между игроками, очень неплохой вход в зону. Появилась позиционная атака, которой вообще не было раньше.

Раньше она отсутствовала, шайба не держалась в зоне соперника, а сейчас команда производит приятное впечатление. Я не знаю концепции нового главного тренера, но, как я вижу, игра с ним вызывает приятное удивление, команда несколько преобразилась.

Надолго ли хватит такой победной серии, сказать трудно, поскольку в команде многовато больных и травмированных. Поэтому используется молодежь, причем она достаточно сырая и, как показывает практика, обязательно нуждается в помощи со стороны опытных игроков.

Если ее не будет, я боюсь, с этими молодыми результаты у «Спартака» могут пойти вниз», – считает двукратный олимпийский чемпион.