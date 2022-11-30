«Спартак» выиграл 7 из 8 матчей при Гришине

«Спартак» выиграл 7 из 8 матчей под руководством тренера Игоря Гришина.

Московская команда победила минское (2:1 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

При Гришине, который перешел в «Спартак» по ходу сезона из клуба ВХЛ, красно-белые уступили только ЦСКА (2:4).

В общей сложности команда выиграла 8 из 9 последних матчей.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в таблице Запада, набрав 43 очка в 38 играх.

В следующем матче, 4 декабря, команда сыграет с «Витязем».

Кажется, «Спартак» сорвал банк с новым тренером. У него почти нет опыта, зато огромная любовь к атаке и доверие молодым