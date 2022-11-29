Слепышев перед «Авангардом»: «Соперник быстрый и организованный, хороший тест для ЦСКА. У нас есть проблемы в игре»

ответил на вопросы перед матчем ЦСКА против «Авангарда».

Игра состоится 30 ноября в рамках Фонбет чемпионата .

– Впереди более принципиальный соперник – . В этом сезоне с ними еще не играли, команда изменилась. Какой игры ждешь?

– Я скажу так, что в этом сезоне вообще все команды подравнялись. Все матчи достаточно тяжелые.

У нас есть проблемы в своей игре, нужно над этим работать, исключать их. Стараемся больше думать о себе, чем о сопернике.

– Учитывая изменения в составе. Как действовать завтра, чтобы добиться положительного результата?

– Молодые ребята все быстро поняли. Конечно, завтра соперник будет быстрее и организованнее.

Эта игра – хороший тест для нас. Сделаем работу над ошибками после вчерашнего матча и все получится, – сказал нападающий .