Слепышев перед «Авангардом»: «Соперник быстрый и организованный, хороший тест для ЦСКА. У нас есть проблемы в игре»
Антон Слепышев ответил на вопросы перед матчем ЦСКА против «Авангарда».
Игра состоится 30 ноября в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.
– Впереди более принципиальный соперник – «Авангард». В этом сезоне с ними еще не играли, команда изменилась. Какой игры ждешь?
– Я скажу так, что в этом сезоне вообще все команды подравнялись. Все матчи достаточно тяжелые.
У нас есть проблемы в своей игре, нужно над этим работать, исключать их. Стараемся больше думать о себе, чем о сопернике.
– Учитывая изменения в составе. Как действовать завтра, чтобы добиться положительного результата?
– Молодые ребята все быстро поняли. Конечно, завтра соперник будет быстрее и организованнее.
Эта игра – хороший тест для нас. Сделаем работу над ошибками после вчерашнего матча и все получится, – сказал нападающий ЦСКА.
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