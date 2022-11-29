Плющев об игре «Локомотив» – «Авангард»: «Простенький хоккей от обороны, игра на футбольные 0:0 или 1:1. Полупустая арена – вот вам индикатор»

раскритиковал игру «Локомотива» и за незрелищность.

Вчера ярославский клуб обыграл омский (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Вам понравилась игра в Ярославле, Владимир Анатольевич?

– Мне – нет. Простенький оборонительный хоккей в исполнении команд, которые должны быть ведущими в КХЛ и развивать наш хоккей. Во втором периоде повезло «Авангарду», в третьем – , залетели в общем-то случайные шайбы – и получите 3:2. А так игра на футбольные 0:0 или 1:1.

Да и вообще тут показательно не мое мнение, а болельщиков. Полупустая – вот главный индикатор. Не припомню, чтобы в Ярославле на матче с такой вывеской собиралось лишь пять тысяч зрителей. Болельщики голосуют ногами – вот вам и самая объективная оценка...

– Для вас такая скромная игра больших клубов КХЛ – сюрприз?

– Нет. «Авангард» после того, как с Михаила Кравеца сняли «исполняющего обязанности», остановился – по одному забитому голу «Спартаку» и «Ак Барсу», по два – «Северстали» и «Локомотиву». Команда словно бы вернулась на свою 12-матчевую гостевую серию, с которой и начался кризис. Играет от обороны, за счет одного звена, способного реализовать большинство. Тягостное зрелище.

– А что с «Локомотивом»?

– Не припомню, чтобы раньше Ярославль играл дома в такой глубокий откат... Игорь Никитин обижается на пресс-конференциях, что его критикуют, но ведь в «Локомотиве» действительно совсем другие традиции – атакующие и комбинационные. Странно, что его штабом это не учитывается, – сказал заслуженный тренер России.