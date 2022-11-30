Сергей Коньков: «Для «Авангарда» матч с ЦСКА будет сильной проверкой. Подопечные Федорова играют уверенно»

поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и .

Игра состоится сегодня, 30 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Вне зависимости от того, где прошла бы игра, я бы поставил ЦСКА в качестве фаворита. Армейцы идут ровнее по чемпионату. Кроме матча со СКА, подопечные играют уверенно. Для «Авангарда» матч с чемпионом и обладателем Кубка Гагарина будет сильной проверкой. Матч в Москве для них будет непростым.

Дома ЦСКА всегда играет уверенно и хорошо. Красно-синие достаточно надежно действуют в обороне. Для «Авангарда» это хороший тест на сильном сопернике.

Эту игру с обеих сторон можно будет считать лакмусовой бумажкой. В ЦСКА прекрасно понимают, что «Авангард» может играть агрессивно и результативно, поэтому хозяева льда очень внимательно отнесутся к лидерам соперника. Считаю, что в сегодняшнем матче армейцы будут фаворитами», – сказал обладатель Кубка Гагарина.