Подколзин забил в пустые ворота в первом матче за фарм «Ванкувера» после отправки в АХЛ

забил в пустые ворота в 1-м матче в сезоне АХЛ за фарм «Ванкувера».

Российский нападающий открыл счет голам в этом сезоне в матче регулярного чемпионата между «Эбботсфордом» и (6:4).

21-летний игрок установил окончательный счет в матче поразив пустые ворота.

Гол стал для него первым в регулярных чемпионатах (в прошлом сезоне Подколзин забивал в Кубке Колдера).

отправил форварда в АХЛ после 0+3 в первых 16 матчах сезона .