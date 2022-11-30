Подколзин забил в пустые ворота в первом матче за фарм «Ванкувера» после отправки в АХЛ
Василий Подколзин забил в пустые ворота в 1-м матче в сезоне АХЛ за фарм «Ванкувера».
Российский нападающий открыл счет голам в этом сезоне в матче регулярного чемпионата между «Эбботсфордом» и «Бейкерсфилдом» (6:4).
21-летний игрок установил окончательный счет в матче поразив пустые ворота.
Гол стал для него первым в регулярных чемпионатах АХЛ (в прошлом сезоне Подколзин забивал в Кубке Колдера).
«Ванкувер» отправил форварда в АХЛ после 0+3 в первых 16 матчах сезона НХЛ.
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