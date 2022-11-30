Подколзин забил в пустые ворота в первом матче за фарм «Ванкувера» после отправки в АХЛ

Теги Ванкувер НХЛ АХЛ Бейкерсфилд Василий Подколзин Хоккей

Василий Подколзин забил в пустые ворота в 1-м матче в сезоне АХЛ за фарм «Ванкувера».

Российский нападающий открыл счет голам в этом сезоне в матче регулярного чемпионата между «Эбботсфордом» и «Бейкерсфилдом» (6:4). 

21-летний игрок установил окончательный счет в матче поразив пустые ворота.

Гол стал для него первым в регулярных чемпионатах АХЛ (в прошлом сезоне Подколзин забивал в Кубке Колдера). 

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