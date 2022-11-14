Подколзин подрался с Гриром в матче с «Бостоном». Это его 1-я драка в НХЛ
Форвард «Ванкувера» Василий Подколзин впервые подрался в матче чемпионата НХЛ.
На 15-й минуте игры с «Бостоном» (2:5) россиянин попал под силовой прием нападающего Энтони-Джона Грира в центре площадки, после чего хоккеисты сбросили краги и вступили в кулачный бой.
В итоге Подколзин и канадец получили по 5 минут штрафа. Больше россиянин на лед не выходил.
В 15 матчах текущего сезона на счету Подколзина 3 (0+3) очка.
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