Подколзин о реакции жены на синяк после драки с Гриром: «Сказала, что я идиот... Права, наверное. Я так себе боец»

рассказал о реакции своей жены на драку с форвардом Гриром.

Форвард подрался с игроком «Брюинс» Энтони-Джоном Гриром, после чего больше не выходил на лед. «Кэнакс» уступили – 1:3.

Следующий матч с «Баффало» (5:4) россиянин пропустил, причиной была названа «травма лица».

– Что сказала жена о вашем глазе?

– Она сказала, что я идиот… Она, наверное, права.

Это хоккей, такое случается. Я не думал, что буду драться в этой игре. Просто так получилось. Я так себе боец. Все в порядке. Мне повезло, что не получил серьезную травму. Просто пару швов наложили, – сказал Подколзин.

Фото: твиттер Роба Уильямса