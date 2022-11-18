Подколзин о реакции жены на синяк после драки с Гриром: «Сказала, что я идиот... Права, наверное. Я так себе боец»
Василий Подколзин рассказал о реакции своей жены на драку с форвардом «Бостона» Гриром.
Форвард «Ванкувера» подрался с игроком «Брюинс» Энтони-Джоном Гриром, после чего больше не выходил на лед. «Кэнакс» уступили – 1:3.
Следующий матч с «Баффало» (5:4) россиянин пропустил, причиной была названа «травма лица».
– Что сказала жена о вашем глазе?
– Она сказала, что я идиот… Она, наверное, права.
Это хоккей, такое случается. Я не думал, что буду драться в этой игре. Просто так получилось. Я так себе боец. Все в порядке. Мне повезло, что не получил серьезную травму. Просто пару швов наложили, – сказал Подколзин.
Фото: твиттер Роба Уильямса
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