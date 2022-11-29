Никитин о 3:2 с «Авангардом»: «Парни – молодчики, заслужили победу характером»

Главный тренер подвел итоги матча с .

Команда из Ярославля выиграла матча Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2, отыгравшись с 1:2.

«Парни – молодчики, проявили характер. Заслужили победу именно характером.

Второй период провели по счету не очень удачно, но по игре неудачный период именно первый. Счет не отражал, что происходило на площадке. Во втором периоде рассчитались по счетам за первый. Мы ребятам это объяснили и сказали, что кто заплатит в третьем периоде, тот и получит. В хоккее бывает: хорошо играешь – проигрываешь, плохо – выигрываешь. Важно держать уровень, что мы и сделали в третьем периоде.

Прогресс молодежи, я думаю, все видят, парни получают место в составе. Одно дело – доверие, но если его не оправдываешь, то бесконечно шансы давать не будут. Они прошли половину пути в этом сезоне, не должны выдохнуть. Этот прогресс должен быть фундаментом для них. Мы с них тоже не слезем и поможем развиваться», – сказал Никитин.