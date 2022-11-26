Никитин о матче с «Сибирью»: «Бут играл по-взрослому, партнеры помогали. Молодые хоккеисты – индикатор команды»

прокомментировал победу в матче против (3:0).

«Во втором периоде получилось сделать наложение, что в нашу пользу сыграло. Затем играли по счету.

Правильно среагировали на победу над СКА? Жизнь покажет. Я бы не стал недооценивать победу над «Сочи». Очень важный матч. Мы недооценили эту победу после ЦСКА, через пять игр это нам только вернулось. Жизнь такая штука, что ты должен ценить каждую возможность реализовывать себя.

Игра Бута? Хороший матч, играл по-взрослому. Партнеры ему помогали. Молодые игроки – индикатор команды. Если команда настроена, то и молодые хоккеисты чувствуют, что нельзя дать слабину. Команда помогла ему, а Бут помог команде.

Натужно вкатывались в игру? Здесь есть вопрос физиологии. Мы прилетели в 4 часа ночи из поездки, тяжелая игра в Петербурге была. Биоритмы были сбиты. Сон очень важен для восстановления. Тяжело входили в матч. Это было ожидаемо. Молодчики, что не надели глупостей в эти минуты.

Во втором вкатились, общий фон у нас сравнялся, мы воспользовались этим», – сказал главный тренер .