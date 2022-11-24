Никитин о желании попробовать другой стиль хоккея: «Вы журналист? Попробуйте что-нибудь другое. Как говорил президент, нравится, не нравится, терпи, моя красавица»

иронично ответил на вопрос касательно стиля хоккея «Локомотива».

Ярославская команда обыграла (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

– Все ваши команды играют в сугубо оборонительный хоккей. Профессия тренера – творческая, интересная. Вам не хотелось попробовать чего-то другого?

– А вы журналист? Попробуйте что-нибудь другое (улыбается). Или нет? С чего вы решили, что это стиль? Я очень много смотрю НХЛ и ни разу там не слышал, чтобы кому-то из аналитиков, комментаторов и журналистов говорили, что кому-то не нравится, как играет команда.

Они разбирают, почему команда выигрывает и проигрывает. В жизни точно так же. Как говорил наш президент – нравится, не нравится, терпи, моя красавица.

Мы к своим ребятам зашли и спросили – вы что хотите, выиграть или чтобы игра кому-то понравилась? Ребята ответили, что хотим выиграть.

Не знаю, почему они так хотят. Наверное, что-то внутри. Это философский вопрос, о котором можно бесконечно спорить.

Поверьте, ни одна творческая команда, если бы не побеждала, никто бы не приходил на трибуны, никто бы не говорил, как они здорово играют. Только результат.

Это жизнь, она прагматичная, и хоккей – не исключение», – сказал главный тренер на пресс-конференции.

«Локомотив» обыграл СКА в овертайме. Команда Ротенберга проиграла 6 из 8 последних матчей