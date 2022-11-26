КХЛ. «Адмирал» примет «Нефтехимик», «Торпедо» против СКА, «Локомотив» сыграет с «Сибирью», «Авангард» в гостях у «Северстали»
СКА сыграет с «Торпедо» на выезде в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Адмирал» вновь сыграет с «Нефтехимиком», «Локомотив» примет «Сибирь», «Северсталь» будет противостоять «Авангарду».
- Дата проведения
- 26 ноября, 10.00, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Арена-2000»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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