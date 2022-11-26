КХЛ. «Адмирал» примет «Нефтехимик», «Торпедо» против СКА, «Локомотив» сыграет с «Сибирью», «Авангард» в гостях у «Северстали»

сыграет с на выезде в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

вновь сыграет с «Нефтехимиком», примет , «Северсталь» будет противостоять .

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ