КХЛ. «Адмирал» примет «Нефтехимик», «Торпедо» против СКА, «Локомотив» сыграет с «Сибирью», «Авангард» в гостях у «Северстали»

Теги Авангард Сибирь Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Торпедо результаты КХЛ Адмирал Хоккей

СКА сыграет с «Торпедо» на выезде в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Адмирал» вновь сыграет с «Нефтехимиком», «Локомотив» примет «Сибирь», «Северсталь» будет противостоять «Авангарду»

Фонбет Чемпионат КХЛ

Адмирал – Нефтехимик
Дата проведения
26 ноября, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – СКА
Дата проведения
26 ноября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Авангард
Дата проведения
26 ноября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Сибирь
Дата проведения
26 ноября, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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