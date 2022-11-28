Камерун 9 матчей не побеждает на ЧМ, до антирекорда Африки – 4 игры. Серия из 8 поражений прервалась
Сборная Камеруна в последний раз выигрывала на ЧМ в 2002 году.
Африканская команда продлила серию без побед на чемпионатах мира, сыграв вничью с Сербией (3:3) на турнире в Катаре.
Камерунцы не выигрывают на ЧМ на протяжении 9 игр. До антирекорда Африки, установленного Тунисом с 1978 по 2018 год, остается 4 матча.
При этом под руководством Ригобера Сонга команде удалось прервать серию поражений на чемпионатах мира, насчитывавшую 8 игр. Мировой антирекорд принадлежит Мексике – 9 поражений подряд.
В последней игре группового этапа ЧМ-2022 Камерун встретится с Бразилией – это случится 2 декабря.
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