Камерун 9 матчей не побеждает на ЧМ, до антирекорда Африки – 4 игры. Серия из 8 поражений прервалась

Сборная Камеруна в последний раз выигрывала на ЧМ в 2002 году.

Африканская команда продлила серию без побед на чемпионатах мира, сыграв вничью с Сербией (3:3) на турнире в Катаре.

Камерунцы не выигрывают на ЧМ на протяжении 9 игр. До антирекорда Африки, установленного с 1978 по 2018 год, остается 4 матча.

При этом под руководством команде удалось прервать серию поражений на чемпионатах мира, насчитывавшую 8 игр. Мировой антирекорд принадлежит – 9 поражений подряд.

В последней игре группового этапа ЧМ-2022 Камерун встретится с Бразилией – это случится 2 декабря.