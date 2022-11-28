Александар Митрович: «Чувствуем поддержку российских фанатов. Это важно на таком турнире, как ЧМ»

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Александар Митрович поблагодарил российских болельщиков за поддержку на ЧМ-2022.

Сегодня сборная Сербии сыграла на турнире в Катаре вничью с Камеруном (3:3). Форвард «Фулхэма» забил гол на 53-й минуте.

– Чувствуете ли вы поддержку российских фанатов?

– Да, мы действительно благодарны за эту поддержку. Это очень важно для такого турнира, как этот.

Мы знаем, что они нас поддерживают и очень благодарны россиянам, – сказал сербский нападающий.

 

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