ЧМ-2022. Португалия против Уругвая, Бразилия сыграет со Швейцарией, Сербия – с Камеруном
Сборная Португалии сыграет с Уругваем во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Также в понедельник Бразилия будет противостоять Швейцарии, Сербия сыграет с Камеруном, Южная Корея – с Ганой.
2-й тур
Группа G
- Дата проведения
- 28 ноября, 13.00, «Al Janoub Stadium»
- Дата проведения
- 28 ноября, 19.00, «Stadium 974»
Группа H
- Дата проведения
- 28 ноября, 16.00, «Education City Stadium»
- Дата проведения
- 28 ноября, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену
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