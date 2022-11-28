ЧМ-2022. Португалия против Уругвая, Бразилия сыграет со Швейцарией, Сербия – с Камеруном

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Сборная Португалии сыграет с Уругваем во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также в понедельник Бразилия будет противостоять Швейцарии, Сербия сыграет с Камеруном, Южная Корея – с Ганой. 

ЧМ-2022

2-й тур

Группа G

Камерун – Сербия
Дата проведения
28 ноября, 13.00, «Al Janoub Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бразилия – Швейцария
Дата проведения
28 ноября, 19.00, «Stadium 974»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа H

Южная Корея – Гана
Дата проведения
28 ноября, 16.00, «Education City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Португалия – Уругвай
Дата проведения
28 ноября, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену

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