ЧМ-2022. Португалия против Уругвая, Бразилия сыграет со Швейцарией, Сербия – с Камеруном

сыграет с во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также в понедельник будет противостоять , сыграет с Камеруном, Южная Корея – с Ганой.

ЧМ-2022

2-й тур

Группа G

Группа H

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену