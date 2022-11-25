Рафф и Монтгомери – главные претенденты на приз лучшему тренеру НХЛ (NHL.com)

Линди Рафф из «Нью-Джерси» – главный претендент на приз лучшему тренеру .

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование по итогам четверти сезона. В нем приняли участие 14 авторов ресурса, каждый называл пятерку кандидатов. Голоса считались по системе 5-4-3-2-1.

Главный тренер Линди Рафф занял первое место с 61 баллом (7 первых мест). Клуб лидирует в Столичном дивизионе и выдал серию побед из 13 матчей, повторив клубный рекорд.

Вторым стал главный тренер Джим Монтгомери с 60 баллами (6 первых мест). «Брюинс» повторили рекорд НХЛ по числу домашних побед со старта сезона (11, имеют шанс побить его) и лидируют в общей таблице лиги.

Третьим стал главный тренер Брюс Кэссиди (44 балла, 1 первое место), чей клуб лидирует на Западе.

Также в бюллетенях были упомянуты Питер Дебур («Даллас», 18 баллов), Дэйв Хэкстол («Сиэтл», 6), Род Бринд’Амор («Каролина», 5), Тодд Маклеллан («Лос-Анджелес», 3), Лэйн Ламберт («Айлендерс», 3), Мартен Сен-Луи ( , 2), Дон Грэнато («Баффало», 1), Дерек Лалонд («Детройт», 1).