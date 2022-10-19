Рафф вошел в топ-5 тренеров в истории НХЛ по числу побед (783), опередив Арбура

вошел в топ-5 тренеров в истории по числу побед (783), опередив Эла Арбура.

обыграл «Анахайм» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Эта победа стала 783-й для 63-летнего специалиста.

Выше идут рекордсмен (1244), Джоэл Кенневилл (969), (914) и Кен Хичкок (849).

Рафф ранее работал главным тренером в «Баффало» и «Далласе». Его главным успехом в плей-офф был финал Кубка Стэнли с «Сэйбрс» в 1999 году.