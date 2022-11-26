Курдин поддержал сокращение лимита: «Вспомните, как «Салават» взял пятерку иностранцев, и она выступала сама по себе. Кто там чему у них учился?»

Теги Салават Юлаев чемпионат Финляндии КХЛ лимит на легионеров детский хоккей Матч ТВ Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин сообщил, что выступает за сокращение лимита на легионеров.

Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с пяти до трех легионеров в заявке команды на матч.

«Я выступаю за сокращение лимита на легионеров. Я же воспитываю детей – и хочу, чтобы им давали больше возможностей, когда они с молодежного уровня пробиваются в КХЛ. Посмотрите, скольким молодым ребятам в этом сезоне дали играть, когда произошел отток иностранцев из нашей лиги.

Трех легионеров на клуб вполне хватит. Я сам на закате карьеры с 1993 по 1998 год ездил в чемпионат Финляндии играть за «СаПКо» из города Савонлинна. Но тогда в лиге можно было в составе иметь лишь двух иностранцев.

И что делали финны? Я же там в первом сезоне стал лучшим бомбардиром клуба. Меня брали и ставили в тройку к двум молодым, чтобы я их натаскивал. Они росли в мастерстве и сами потом становились лидерами.

А что получается у нас? Вот вспомните, как раньше было в «Салавате Юлаеве». Там взяли пятерку иностранцев: три форварда, защитник, вратарь. И она выступает сама по себе, забирая все игровое время первого звена и первой бригады большинства. Кто там чему в Уфе у легионеров учился? Расскажите.

А когда будет три иностранца на клуб, то можно будет одного форварда брать и к нему двух россиян ставить. Так, как раньше делали финны – не просто же так их хоккей с 90‑х совершил такой скачок», – сказал заслуженный тренер России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные