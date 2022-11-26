Курдин поддержал сокращение лимита: «Вспомните, как «Салават» взял пятерку иностранцев, и она выступала сама по себе. Кто там чему у них учился?»

сообщил, что выступает за сокращение лимита на легионеров.

Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с пяти до трех легионеров в заявке команды на матч.

«Я выступаю за сокращение лимита на легионеров. Я же воспитываю детей – и хочу, чтобы им давали больше возможностей, когда они с молодежного уровня пробиваются в КХЛ. Посмотрите, скольким молодым ребятам в этом сезоне дали играть, когда произошел отток иностранцев из нашей лиги.

Трех легионеров на клуб вполне хватит. Я сам на закате карьеры с 1993 по 1998 год ездил в чемпионат Финляндии играть за «СаПКо» из города Савонлинна. Но тогда в лиге можно было в составе иметь лишь двух иностранцев.

И что делали финны? Я же там в первом сезоне стал лучшим бомбардиром клуба. Меня брали и ставили в тройку к двум молодым, чтобы я их натаскивал. Они росли в мастерстве и сами потом становились лидерами.

А что получается у нас? Вот вспомните, как раньше было в . Там взяли пятерку иностранцев: три форварда, защитник, вратарь. И она выступает сама по себе, забирая все игровое время первого звена и первой бригады большинства. Кто там чему в Уфе у легионеров учился? Расскажите.

А когда будет три иностранца на клуб, то можно будет одного форварда брать и к нему двух россиян ставить. Так, как раньше делали финны – не просто же так их хоккей с 90‑х совершил такой скачок», – сказал заслуженный тренер России.