Кузнецов о ретроформе «Вашингтона» с орлом: «Может, мы должны носить черные свитеры все время. В них выглядим крупнее и быстрее»

Теги болельщики Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов игровая форма стиль Хоккей

Евгений Кузнецов высказался о ретроформе «Вашингтона» с изображением пикирующего орла.

Нападающий поделился мыслями после победы в матче с «Калгари» (3:0). «Кэпиталс» играли в ретроформе.

«Мы еще не были хороши в домашних матчах, но сегодня была довольно хорошая победа.

Может быть, мы должны носить черные свитеры все время. Фанаты становятся громче, и мы выглядим намного крупнее и быстрее в этих джерси», – сказал форвард «Вашингтона».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные