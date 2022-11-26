Кузнецов о ретроформе «Вашингтона» с орлом: «Может, мы должны носить черные свитеры все время. В них выглядим крупнее и быстрее»
Евгений Кузнецов высказался о ретроформе «Вашингтона» с изображением пикирующего орла.
Нападающий поделился мыслями после победы в матче с «Калгари» (3:0). «Кэпиталс» играли в ретроформе.
«Мы еще не были хороши в домашних матчах, но сегодня была довольно хорошая победа.
Может быть, мы должны носить черные свитеры все время. Фанаты становятся громче, и мы выглядим намного крупнее и быстрее в этих джерси», – сказал форвард «Вашингтона».
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