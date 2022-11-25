Черных против сокращения лимита: «Если бы Панарин, Овечкин, Кузнецов оставались в России, это был бы другой вопрос. Но они уезжают, на кого равняться молодым?»

Агент Александр Черных считает сокращение лимита на легионеров в КХЛ неправильным решением.

Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Сокращение лимита на легионеров – это неправильное решение. Самое главное – нет объяснения. Сегодня пять иностранцев, завтра – три, потом – два. Какая цель сокращения? Ослабить лигу, чтобы было неинтересно смотреть хоккей, чтобы изменилось его финансирование? Наверное, есть цель, которую мы не можем понять.

Если бы клубы спросили, то большинство бы проголосовать за то, чтобы оставить как есть. Хочется, чтобы нашу лигу не мотало, чтобы было постоянство. Главное, чтобы не привозили неквалифицированных иностранцев, но за это руководители клубов должны спрашивать с генменеджеров. А если хорошие легионеры, то это только в плюс – за ними смотрят молодые игроки, их игрой радуются болельщики, они украшают наш хоккей.

Давайте всех пересадим на «Лада Калина». Наверняка те, кто принимают такие решения, ездят на иностранных машинах.

– В Федерации хоккея России говорят, что будет больше своих молодых игроков…

– Давайте введем возрастной лимит в КХЛ – до 25 лет, и у нас будут одни молодые. Задачи какие: чтобы молодые играли или чтобы хоккеисты развивались? Если бы в России оставались выступать Панарин, Овечкин, Кузнецов – это был бы другой вопрос. Но они уезжают и на кого равняться молодым игрокам?

– Ваш клиент как раз пример легионера, на кого смотрят молодые игроки и ходят болельщики.

– Тот человек, который хочет сократить количество легионеров, приехал бы в Екатеринбург и спросил бы болельщиков , нравится ли им, как играет Да Коста, и хотят ли они, чтобы его заменили другим хоккеистом. Мы смотрим иностранные фильмы, слушаем иностранную музыку. Нужны яркие личности, а пытаются все усреднить, – сказал Черных.