Дементьев о лимите: «Согласен с Третьяком. К нам не едут иностранцы первой категории, кроме европейцев, которые были раньше»

Алексей Дементьев считает сокращение лимита на легионеров в КХЛ хорошим шагом.

Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с пяти до трех легионеров в заявке команды на матч.

– Я считаю, что снижение количества легионеров в КХЛ нынешних реалиях – это хороший шаг. Потому что это будет стимулировать наши клубы к развитию своих молодых игроков и поиску талантов.

Очень часто мы слышим, что у нас не хватает мастеровитых хоккеистов. Но я считаю, что у нас достаточно хороших, перспективных игроков. Этим просто нужно заниматься, должны быть скаутские службы. Надо находить таланты, развивать их и доводить до совершенства.

Очень важный момент – вопрос обученности, он зависит от тренерских кадров, находящихся около игроков. Весь комплекс, необходимый для продвижения и развития, у нас существует, только нужен толчок. Думаю, что как раз отсутствие иностранцев им и станет.

Конечно, привезти готового игрока, воспитанного в других реалиях, в других лигах – в Швеции, Финляндии, Канаде, Америке, это проще, чем воспитывать своих. Но в плане перспективы и подбора тех игроков, которые будут относиться к своим клубам с любовью, воспитание в своей системе – это очень важный шаг

– То есть вы согласны с Владиславом Третьяком, что иностранцы занимают места наших молодых игроков?

– К нам не едут иностранцы первой категории, за исключением европейцев, которые были раньше. Поэтому я согласен с Третьяком и поддерживаю его позицию, – заявил хоккейный агент.

Третьяк о сокращении лимита в КХЛ: «Появится 40 новых позиций в составах команд, 100 рабочих мест. Пока их занимают иностранцы»