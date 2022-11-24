Бабаев не поддержал сокращение лимита: «Убрать иностранцев и вариться в собственном соку – это ни к чему не приведет. Зачем своими руками закапывать продукт?»
Шуми Бабаев не поддерживает сокращение лимита на легионеров в КХЛ.
Ранее стало известно, что Министерство спорта поддержало идею ФХР о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ с пяти до трех в заявке команды на матч.
– Я категорически не поддерживаю сокращение лимита на легионеров. Там еще так тонко сказано – в заявке три человека.
Значит, команды смогут брать больше иностранцев, но на игру попадут только трое. И с пяти до трех – это очень резкое сокращение. Понятно, что своим игрокам надо давать шанс. Но конкуренция все равно должна быть, тем более в нынешней ситуации.
Когда мы отрезаны от международного хоккея, убирать иностранцев и вариться в собственном соку – это ни к чему не приведет. Зачем собственными руками закапывать продукт, который мы пытаемся сделать?
Я бы сделал ценз на качество легионеров, чтобы можно было заявлять трех иностранцев плюс еще двух, но высокого уровня. Эти игроки должны подойти по несколько критериям – матчи в НХЛ, за сборную и так далее.
Нам нужно повышать уровень соревнований. Надеюсь, количество матчей в КХЛ еще увеличится. Просто нашим тренерам надо научиться давать ребятам отдыхать, а не тренировать их с утра и до ночи.
– Как вы относитесь к другой инициативе – ввести трех лимитчиков на матч?
– Тоже не считаю, что так нужно делать. Два лимитчика — достаточно, а остальные должны пробиваться.
Сейчас в КХЛ и так во многих командах дают играть молодежи – в СКА, в ЦСКА, в «Салавате Юлаеве». Искусственно водить никого не нужно, – сказал хоккейный агент.
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