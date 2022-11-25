Заварухин о поражении от «Салавата»: «21 блокированный бросок. Парни старались, ловили шайбы на себя. Сказать что-то плохое не могу»

Николай Заварухин высказался после матча против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

– Если говорить по игре, то мы знали, что побежит, будет играть в активный хоккей. В первом периоде больше сыграли от обороны. Во втором и третьем периодах перестроились. Но в концовке эти два удаления – как подарок на день рождения «Салавату» сделали. На ровном месте.

Хотя, 21 блокированный бросок – это как в победном матче. Парни старались, ловили шайбы на себя. Сказать что-то плохое не могу.

– Решающее удаление за 26 секунд до конца третьего периода, когда Волк выбросил шайбу на трибуны. Что произошло в этот момент – потеря концентрации или перенервничали?

– Ну, есть немножко. Долгая смена была. Могли просто вывести шайбу из зоны. Перемудрили немножко. Хотя выстояли в меньшинстве, грудью ложились, ловили шайбу – три блокированных броска. А в концовке вроде вышел удаленный игрок, но не дотерпели. Прошел пас, диагональ такая – не успели под нее подстроиться.

– Сегодня не играл Голышев, в чем причина?

– У него травма, думаю, на пару недель он выпал.

– Сегодня Даниил Тарасов дебютировал за «Автомобилист» и сразу отметился голом. Как вам его игра, в каких сочетаниях его видите?

– Он начинал игру с Мэйсеком и Волком, потом передернули немножко звенья и в сочетании с Да Костой этот гол забили. Мы знаем его как опытного быстрого хоккеиста. Надеюсь, он будет прибавлять от игры к игре.

Он давно не играл и был немножко не в той физической форме, пока не на сто процентов готов – работаем. Надеюсь, он больше пользы принесет команде, – сказал главный тренер «Автомобилиста».

«Автомобилист» проиграл впервые за 8 матчей