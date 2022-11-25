Хмелевски о победе над «Автомобилистом»: «Груз упал с плеч, приятно прервать серию поражений. Последние два матча мы играем супер»

Саша Хмелевски подвел итоги матча с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

прервал серию из шести поражений подряд.

– Было очень приятно прервать это серию, наконец-то выиграли. Шесть игр мы проиграли, пару встреч могли выиграть. Последние две игры мы играем супер. Мы слышали поддержку болельщиков, мы очень рады.

– Было ли в вашей карьере, чтобы в день рождения клуба была такая атмосфера?

– Когда звучал гимн, я чувствовал мурашки по телу. Я очень зарядился на эту игру. Знал, что они шли выше нас в Восточной конференции, но у нас праздник, надо было выиграть сегодня.

– Показалось, что соперник специально отдал нам позиционное преимущество и ждал контратаки.

– Это их стиль, «Металлург» тоже так играл. В такие моменты нужно защищаться, не давать проводить много контратак и забивать, когда это нужно. Сегодня мы здорово забили в большинстве, это очень важная вещь. Когда забиваешь в большинстве, обычно выигрываешь.

– Насколько эта победа поможет перезарядиться команде?

– Да, мы почувствовали, как упал груз с плеч. Сейчас настраиваемся на Магнитогорск, понимаем, что это тоже хороший соперник. Мы отдохнем и завтра уже будем готовиться к матчу, – сказал форвард «Салавата Юлаева».

«Салават» прервал серию из 6 поражений, обыграв «Автомобилист» в овертайме