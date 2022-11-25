Николишин о нападении игрока на арбитра: «С судьей все хорошо, заявление в полиции, там уголовка. У того человека это рецидив, мы его отстраним пожизненно»

рассказал о скандале в любительской лиге, где игрок ударил судью.

Во время матча лиги «Трудовые Резервы» между московскими командами «Леопарды» и НС REVOL ICE хоккеист Николай Ризин ударил главного арбитра клюшкой и пнул, когда тот оказался на льду.

Федерация хоккея Москвы, которой руководит Николишин, отстранила игрока от всех своих соревнований.

«Это к нам прилетело, да. Московская федерация обеспечивает судейством все игры, проходящие на территории и под эгидой города.

Во-первых, с судьей все хорошо. Он обратился в больницу, больших повреждений не получил, слава богу. Здоровью ничего не угрожает.

Он написал заявление в полицию. С этим уже должны разбираться правоохранительные органы. Тут уголовка, это абсолютно правильно, я считаю.

Во-вторых, этот человек это сделал повторно. У него в другой лиге была пожизненная дисквалификация. Его нынешняя команда знала об этом, но сказала, что принимает риски. И вот сейчас у нас повтор, рецидив.

Мы его сейчас отстраним пожизненно, и больше он ни в каких лигах нигде и никогда играть не будет. Во всей России в целом. Чтобы он не уехал из Москвы, допустим, в Кемерово и не играл там. Пока что у нас есть бардак в этом плане.

Команда записала видео с извинениями, в этом плане ребята молодцы. Они понимают ответственность за ситуацию, готовы понести любое наказание. Они сказали, что расходы по лечению и юридическим моментам берут на себя», – сказал Николишин.