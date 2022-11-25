Дэйли о Кубке мира: «Хотим, чтобы российские игроки НХЛ могли участвовать. Несправедливо возлагать на них ответственность за решения правительства»

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Билл Дэйли сообщил, что НХЛ выступает за участие российских игроков в Кубке мира.

Ранее лига сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.

– Планируем сыграть в 2025 году. На прошлой неделе общались с Международной федерацией хоккея в Торонто. Мы говорили о том, какое время года будет лучшим. ИИХФ по-прежнему считает, что лучше было бы осенью, а не зимой. Хоккеисты НХЛ предпочитают играть зимой. Это проблема, которую необходимо решить.

– НХЛ надеется организовать групповой этап, который пройдет как в Северной Америке, так и в Европе. Возможно, и в Швеции.

– Мы хотели бы, чтобы групповой этап прошел в Европе, где определятся два полуфиналиста, которые затем закончат турнир в Северной Америке.

– Вы говорили об этом с Федерацией хоккея Швеции?

– Да, мы находимся в постоянном контакте с Федерацией хоккея Швеции. Опять же, переговоры ведет ИИХФ, но шведы, чехи и финны прекрасно осведомлены о развитии событий. 

Сейчас в мире неспокойно. Это затруднило реализацию планов по проведению Кубка мира-2024. Посмотрим, изменится ли это в будущем.

– Вы хотите, чтобы Россия участвовала в Кубке мира-2025?

– Мы хотим увидеть Россию, когда можно будет увидеть Россию. Мы хотим, чтобы российские игроки НХЛ имели возможность участвовать в турнире, в котором участвуют лучшие, и мы не считаем справедливым возлагать на них ответственность за решения, принятые их правительством. 

В конечном счете, лучшие хотят сразиться с лучшими, в том числе и с российскими игроками, – цитирует заместителя комиссионера НХЛ Expressen. 

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