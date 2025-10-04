Голдобин об отстранении Морозова из-за допинга: «Я сразу позвонил, чтобы посмотреть на его милое лицо. Он шутил, но видно, что сильно переживает»

Николай Голдобин поделился мнением об отстранении Ивана Морозова из-за допинга.

Ранее стало известно , что форвард «Спартака» временно отстранен из-за положительной пробы на запрещенные вещества. Сообщалось , что в крови игрока обнаружили следы кокаина.

– Морозов попал в непростую ситуацию… Разговаривали с ним?

– Да, неприятная ситуация, я сразу позвонил ему, посмотреть на его милое лицо. Комментировать не могу, не знаю, что там было, правда это или неправда.

Просто поддержал его, сказал, чтобы не расстраивался, катался. Он из тех людей, кто умеет хорошо скрывать эмоции. Держал лицо, шутил, но внутри видно, что он сильно переживает.

Я думаю, любой в его ситуации переживал бы, – сказал бывший нападающий «Спартака », игрок СКА Николай Голдобин .

