Дмитрий Губерниев: «Кубок мира без России – неполноценный турнир. Овечкин – главная звезда НХЛ, Панарин – звезда Нью-Йорка»

назвал Кубок мира неполноценным турниром без сборной России.

В канадском издании Toronto Star была опубликована статья, в которой говорится, что организаторы Кубка мира должны отказаться от приглашения сборной России на турнир.

«Эти канадские журналисты врут. Самое главное в Кубке мира – это Канада и Россия. Всю жизнь так было и так есть. Все эти разговоры про то, что неучастие России на Кубке мира не повлияет на зрелищность – вранье.

Послушайте, Саша Овечкин – все еще главная звезда , Шестеркин – вратарь с «Везиной» в кармане, Сергачев – умница в обороне, Панарин – звезда Нью-Йорка.

О чем может идти речь вообще, когда все эти игроки наши. У нас десятки первоклассных, топовых игроков, которыми наслаждается весь хоккейный мир. Ну какой Кубок мира без российских игроков?

Они могут все что угодно говорить про другие виды спорта, где они могут без нас участвовать, но в хоккее это просто невозможно.

без России – неполноценный турнир. Это обычное вранье, которое распространяют канадские журналисты», – сказал комментатор «Матч ТВ».