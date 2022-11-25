Кожевников о России на Кубке мира: «Было бы удивительно, если бы провели турнир без сильнейших игроков. Первенство улиц будет?»

высказался касательно возможного участия России в Кубке мира.

Ранее НХЛ сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.

– Появляются новости о проведении Кубка мира с участием сборной России.

– Это нормальная вещь. Было бы удивительно, если бы провели без сильнейших игроков Кубок мира. Первенство улиц будет? С одним явным фаворитом сборной Канады? Просто было бы смешно.

– Кто мог бы стать первым номером сборной России?

– Конечно, Василевский. Есть еще Шестеркин. У нас есть три равносильных вратаря, которые играют на ноль и еще четвертый появляется. С вратарями у нас все в порядке.

– Кто из них будет бороться за «Везина Трофи» в этом сезоне?

– Я думаю, что Шестеркин и Сорокин, – считает двукратный олимпийский чемпион.