Дмитрий Федоров о турнирах «3 на 3»: «Хоккей переживает тяжелые времена. Надо что-то пробовать, необходима движуха»

Дмитрий Федоров поддерживает идею организации международных турниров по хоккею «3 на 3».

«Хоккей как игра, как индустрия переживает тяжелые времена. Россия и Беларусь не участвуют в крупных турнирах, поэтому они становятся более пресными из-за понизившейся конкуренции. Кубок мира перенесен и будет нескоро.

Посещаемость последнего молодежного чемпионата мира была катастрофической, да и взрослого тоже. У Канады, которая является главным застрельщиком в хоккее, уходят крупные спонсоры, что наверняка отразится на различных программах, популяризирующих массовый хоккей.

Само обучение детей хоккею становится все более дорогим, недоступным для бедных семей. Электроэнергия в Европе сейчас фантастически дорогая. Следовательно, эксплуатация катков требует невероятных финансовых затрат. Все это бьет по хоккею. И, к сожалению, аудитория стареет. И после коронавирусного локдауна далеко не все зрители вернулись на трибуны и к экранам.

Надо что-то делать, что-то пробовать. Необходимы новые форматы, новые идеи. Движуха, как говорит молодежь. Не встречал еще ни одного человека, который хотел бы, чтобы в хоккей вернулись старые овертаймы четыре на четыре. Даже тем, кто совсем не разбирается в хоккее, нравится качельная игра в овертаймах.

Я полностью поддерживаю идею проведения международных турниров в таком формате. В хоккее «3 на 3» больше индивидуального мастерства, чем тактики. Такой хоккей более эмоциональный для болельщиков, с обилием голом, в нем меньше грубости, потому что нет борьбы в углах. Такой хоккей дешевле по организации: меньше игроков, меньше авиабилетов, меньше расходов на проживание.

Такой турнир может быть любопытен спонсорам, букмекерам. Туда можно будет внедрять более смелые медийные активности. Понимаю, что хоккейная публика консервативна, и мои тезисы подвергнуться насмешкам. Но многие просто не понимают масштаба угроз, которые нависают над нашей любимой игрой», – считает руководитель КХЛ ТВ.

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