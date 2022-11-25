«Не будешь же ты срать себе в карман, чтобы воняло». Шипачев о том, что игроки «Ак Барса» ошибаются не специально

высказался об ошибках, которые совершают игроки «Ак Барса».

После 33 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ казанский клуб набрал 34 очка и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

Шипачев набрал 15 (4+11) очков при полезности «минус 5». Текущая безголевая серия достигла 12 игр.

– У «Ак Барса» то удаления нелепые, то игроки друг с другом столкнутся на ровном месте. Это все от общей нервозности?

– Может быть. Еще от усталости. В конце выезда сил немного. Стоит лишь переиграть смену, как голова уже не варит. Стараемся короткими сменами играть. Понятно, что все эти ошибки мы совершаем не специально. Не будешь же ты срать себе в карман, чтобы воняло.

– Вы себя загоняете самокопанием?

– Поначалу. Большинство не идет, об этом все говорят. Мы тренируем, тренируем, все получается! На игру выходим - ничего. То перепрыгнет шайба, то еще что-то. Начинаешь загоняться. Проходит 10-15 игр, а ничего не меняется.

Потом руководство подбодрило, стало более-менее все налаживаться. Понял, что надо успокоиться и нормально делать свою работу, – сказал форвард .

Знарок после 2:4 от «Сибири»: «Подвели индивидуальные ошибки. «Ак Барс» играет лучше и лучше, чувствуется коллектив – все будет хорошо»