Лучший бомбардир «Динамо» О’Делл выбыл до конца декабря из-за травмы
Форвард «Динамо» Эрик О’Делл выбыл из-за травмы минимум до конца декабря.
Такой срок восстановления указан в списке травмированных на официальном сайте клуба.
В последний раз канадец выходил на лед 14 ноября в дерби против «Спартака» (2:3 Б).
19 ноября главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов сообщил, что у игрока травма, и на восстановление потребуется не менее 3 недель.
В списке травмированных находятся еще два игрока «Динамо» – форварды Владислав Ефремов и Богдан Якимов. Возвращение Ефремова в строй ожидается в конце ноября, а Якимова – в начале декабря.
В нынешнем сезоне О’Делл провел 30 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 28 (13+15) очков. Он является лучшим бомбардиром команды.
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