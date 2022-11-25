Лучший бомбардир «Динамо» О’Делл выбыл до конца декабря из-за травмы

Теги травмы КХЛ Эрик О′Делл Динамо Богдан Якимов Владислав Ефремов Хоккей

Форвард «Динамо» Эрик О’Делл выбыл из-за травмы минимум до конца декабря. 

Такой срок восстановления указан в списке травмированных на официальном сайте клуба. 

В последний раз канадец выходил на лед 14 ноября в дерби против «Спартака» (2:3 Б).

19 ноября главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов сообщил, что у игрока травма, и на восстановление потребуется не менее 3 недель.

В списке травмированных находятся еще два игрока «Динамо» – форварды Владислав Ефремов и Богдан Якимов. Возвращение Ефремова в строй ожидается в конце ноября, а Якимова – в начале декабря.

В нынешнем сезоне О’Делл провел 30 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 28 (13+15) очков. Он является лучшим бомбардиром команды.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные