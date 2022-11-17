Кудашов об 1:2 с «Адмиралом»: «В «Динамо» есть игроки с 1-2 шайбами, а некоторые вообще без единой – общекомандная неуверенность. Вопрос возвращения Уила и О’Делла – сложный»

дал комментарий после поражения от со счетом 1:2.

– «Адмирал» – с победой. Спасибо болельщикам за поддержку.

– По сумме бросков в створ ворот «Динамо» перебросало соперников в пяти последних матчах. Чего не хватает, чтобы перевести количество в качество?

– Много моментов. Пропадает уверенность, когда долго не можешь забить. У нас есть игроки с одной или двумя шайбами, а некоторые вообще без единой заброшенной.

Общекомандная неуверенность – где-то ребята пытаются на результат сыграть, делают неправильные акценты в игре. Чтобы забить гол, нужно сильно этого хотеть. Видимо, недостаточно и не с той энергии вкладываются в броски.

– Насколько сложно было формировать состав на сегодняшний матч?

– Мы никогда не отходили от плана и не будем отходить от него. Планировали в это время вводить большую группу молодежи.

У нас из молодежки и юниорки много ребят. Сегодня не получилось Чернышова достаточно задействовать, потому что не планировали, что игра так пойдет.

Игроки должны проходить через этот путь, не только какие-то большие и опытные дядьки должны игры вытаскивать.

Молодые должны научиться выигрывать в таких матчах. У нас должен быть боевой комплект, чтобы дальше на что-то серьезное рассчитывать.

– Когда вернутся О’Делл и Уил?

– Задача все равно стояла, чтобы играла молодежь. Хорошо это или плохо – другой момент. Так или иначе это все игроки, которые в обойме у нас с начала сезона. Вопрос о возвращении Уила и О’Делла – сложный. У обоих неприятные вещи.

– В ближайших играх не ждать?

– Не могу сказать. Все размыто. Может и в ближайших, а может и нет, – сказал главный тренер московского .