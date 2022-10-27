КХЛ оштрафовала форварда «Динамо» О′Делла. Канадец получил 5+20 за удар Яну в голову в матче с «Торпедо»

оштрафовала нападающего московского Эрика О′Делла.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча бело-голубых против (0:3).

В третьем периоде канадский хоккеист провел силовой прием в область головы и шеи против форварда нижегородцев и был удален до конца матча, получив большой дисциплинарный штраф.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», – сообщается на сайте лиги.