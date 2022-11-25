Малкин назвал автора самого неожиданного поздравления с 1000-м матчем: «Руслан Федотенко. Я немножко удивился, давно с ним не разговаривал»

сказал, что самое неожиданное поздравление с 1000-м матчем получил от .

Форвард «Питтсбурга» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3). Перед домашним матчем с «Калгари» (2:1 Б) прошла специальная церемония в его честь.

Украинский нападающий выступал за «Пингвинс» с 2008 по 2010 годы. Он был партнером Малкина по звену и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2009 году.

– Вам пришло очень много поздравлений. Какое из них оказалось самым неожиданным?

– На самом деле, меня вот Руслан Федотенко поздравил по телевизору. Я немножко удивился, потому что давно с ним не разговаривал. Когда прилетали в Монреаль, я виделся с Максом Тэлботом. Так что здесь не удивило.

А так меня многие ребята поздравили – например, Саня Овечкин по телефону. Еще звонил Илья Ковальчук. Все ребята общаются между собой, дружат, поддерживают хорошие отношения. Спасибо им за теплые слова, я тоже желаю им удачи, – сказал форвард «Питтсбурга».

Сын Малкина зачитал состав перед 1000-м матчем отца в НХЛ. А игроки «Питтсбурга» дружно махали ногами, лежа на льду