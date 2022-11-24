Малкин забил победный буллит в матче с «Калгари» и стал его 1-й звездой. Перед игрой была церемония в честь 1000-го матча

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Евгений Малкин забил победный буллит в матче с «Калгари» и стал его 1-й звездой.

Форвард «Питтсбурга» принес победу своей команде в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс» (2:1 Б). 

Перед игрой состоялась торжественная церемония в честь 1000-го матча Малкина в лиге. Он достиг юбилейной отметки в прошлой игре с «Чикаго» на выезде, сегодня был 1001-й матч. 

Сегодня Евгений (22:01, 4:17 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема и получил 2 минуты штрафа.

Статистика потерь и перехватов – 3:1, эффективность на вбрасываниях – 36% (выиграл 4 попытки из 11). 

В 20 матчах текущего сезона на его счету 20 (8+12) очков при полезности «+2». 

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