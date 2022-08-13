Ковальчук о Малкине: «Ему очень важно играть всю жизнь в одной команде. Там, где он всего добился»

сообщил, что Евгений Малкин в отличной форме.

– Вы занимаетесь физподготовкой вместе с . Он на седьмом небе от счастья, что подписал новый контракт с «Питтсбургом»?

– Я не думаю, что он прям сильно переживал из-за контракта. Его в итоге подписали, и это бизнес – так говорят в Америке. Кто-то держал паузу, кто-то хотел заплатить меньше, сторона Жени хотела получить больше. Финальный результат всех устроил.

– Малкин в хорошей форме.

– Он в отличной форме! И ему очень важно играть всю жизнь в одной команде. Там, где он всего добился. Кажется, ему не хватает несколько матчей до тысячи.

– Не хватает 19 игр.

– Будет здорово, что тысячу матчей он проведет именно за , – сказал Ковальчук.