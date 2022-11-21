Напавший на судью хоккеист бессрочно отстранен от соревнований Федерации хоккея Москвы
Напавший на судью хоккеист бессрочно отстранен от соревнований Федерации хоккея Москвы.
Во время матча лиги «Трудовые Резервы» между московскими командами «Леопарды» и НС REVOL ICE хоккеист ударил главного арбитра клюшкой и пнул, когда тот оказался на льду.
«19 ноября во время матча лиги «Трудовые резервы» игрок команды «Леопарды» Николай Ризин напал на судью и нанес ему удары клюшкой и ногой.
По итогам заседания принято решение бессрочно отстранить Николая Ризина от всех соревнований, проводимых Федерацией хоккея Москвы.
Также ФХМ обратится в Федерацию хоккея России с ходатайством об отстранении данного игрока от всех хоккейных турниров под эгидой ФХР», – сообщается на сайте Федерации хоккея Москвы.
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