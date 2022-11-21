Напавший на судью хоккеист бессрочно отстранен от соревнований Федерации хоккея Москвы.

Во время матча лиги «Трудовые Резервы» между московскими командами «Леопарды» и НС REVOL ICE хоккеист ударил главного арбитра клюшкой и пнул, когда тот оказался на льду.

«19 ноября во время матча лиги «Трудовые резервы» игрок команды «Леопарды» Николай Ризин напал на судью и нанес ему удары клюшкой и ногой.

По итогам заседания принято решение бессрочно отстранить Николая Ризина от всех соревнований, проводимых Федерацией хоккея Москвы.

Также ФХМ обратится в Федерацию хоккея России с ходатайством об отстранении данного игрока от всех хоккейных турниров под эгидой ФХР», – сообщается на сайте Федерации хоккея Москвы.