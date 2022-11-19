Полиция разбирается с нападением игрока на судью. Любительская лига примет «самые жесткие меры»

Любительская лига осудила нападение игрока на судью.

Во время матча лиги «Трудовые Резервы» между московскими командами «Леопарды» и НС REVOL ICE хоккеист ударил главного арбитра клюшкой и пнул, когда тот упал на лед.

«Сегодня 19 ноября 2022 года в ледовом дворце «Чкалов Арена» во время матча между командами «Леопарды» и Revol Ice произошел вопиющий инцидент с участием игрока «Леопардов» – #99 Николая Ризина, который избил судью матча, нанеся ему травмы, в следствии чего арбитр не имел возможности продолжать свою работу.

В связи с грубейшим нарушением регламента матч между вышеупомянутыми командами был прекращен, команде «Леопарды» зачитано техническое поражение. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции для разбирательства по существу нападения.

Хоккейная лига «Трудовые Резервы» не приемлет и никогда не примет подобное поведение со стороны команд и отдельно взятых игроков; на СДК будут приняты самые жесткие меры по данному факту.

Также лига готова обеспечить полное юридическое сопровождение для оказания правовой помощи пострадавшему арбитру.

❗️ТАКОЙ ХОККЕЙ НАМ НЕ НУЖЕН❗️», – говорится в заявлении лиги.

Отметим, что игрок, ударивший судью, играл с фамилией Утенков на свитере, под 99-м номером. В заявке «Леопардов» под этим номером числится Николай Ризин, а Утенков – под 20-м.