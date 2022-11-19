Хоккеист ударил судью клюшкой и пнул, когда он упал на лед, в матче любительской лиги «Трудовые Резервы»

В любительском хоккее игрок избил судью.

Во время матча лиги «Трудовые Резервы» между московскими командами «Леопарды» и НС REVOL ICE на «Чкалов Арене» хоккеист напал на главного арбитра.

Судья удалил игрока «Леопардов» на 10-й минуте второго периода при счете 5:3 в пользу НС REVOL ICE. Защитник сперва направился на скамейку штрафников, а затем подъехал к судье, ударил его клюшкой, а затем, когда рефери упал на лед, Утенков ударил его ногой.

Игроки НС REVOL ICE оттащили хоккеиста от судьи, которому затем долго оказывали помощь.

Команды доиграли второй период, а затем было принято решение прекратить матч досрочно. Было зафиксировано техническое поражение «Леопардов» – 0:5.

Отметим, что избивший судью хоккеист играл под номером 99 и фамилией Утенков. В заявке «Леопардов» под этим номером числится защитник Николай Ризин, Михаил Утенков заявлен под 20-м номером.

Момент происшествия начинается на отметке 1:20:08