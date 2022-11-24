Дацюк поздравил Малкина с 1000-м матчем в НХЛ: «Играй усердно. Веселись. Достигни еще одного рубежа»

Теги Питтсбург Павел Дацюк Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Павел Дацюк поздравил Евгения Малкина с 1000-м матчем в НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга» достиг юбилейной отметки в игре с «Чикаго» 21 ноября.

«Евгений, поздравляю с 1000 матчей.

Играй усердно. Веселись. Достигни еще одного рубежа», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Малкин забил победный буллит в матче с «Калгари» и стал его 1-й звездой. Перед игрой была церемония в честь 1000-го матча

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