Алексей Терещенко: «У нас нет центральных, игроков в НХЛ нет, словаки нас скоро догонят. Мы рискуем дальше деградировать»

обеспокоен количеством выступающих российских игроков в .

«У нас нет игроков в НХЛ. По сравнению со шведами, чехами, финнами вообще беда полная! Нас уже словаки скоро догонят.

У нас центральных нападающих нет, кроме Жени Малкина. Бучневич играет с краю.

Так и есть, что мы рискуем дальше деградировать. А в нашей лиге мы держались за счет того, что к нам приезжали сильные иностранцы», – сказал бывший нападающий сборной России.