Алексей Терещенко: «У нас нет центральных, игроков в НХЛ нет, словаки нас скоро догонят. Мы рискуем дальше деградировать»
Алексей Терещенко обеспокоен количеством выступающих российских игроков в НХЛ.
«У нас нет игроков в НХЛ. По сравнению со шведами, чехами, финнами вообще беда полная! Нас уже словаки скоро догонят.
У нас центральных нападающих нет, кроме Жени Малкина. Бучневич играет с краю.
Так и есть, что мы рискуем дальше деградировать. А в нашей лиге мы держались за счет того, что к нам приезжали сильные иностранцы», – сказал бывший нападающий сборной России.
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