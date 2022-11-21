Алексей Терещенко: «У нас нет центральных, игроков в НХЛ нет, словаки нас скоро догонят. Мы рискуем дальше деградировать»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Терещенко Евгений Малкин НХЛ КХЛ Павел Бучневич Хоккей

Алексей Терещенко обеспокоен количеством выступающих российских игроков в НХЛ.

«У нас нет игроков в НХЛ. По сравнению со шведами, чехами, финнами вообще беда полная! Нас уже словаки скоро догонят.

У нас центральных нападающих нет, кроме Жени Малкина. Бучневич играет с краю.

Так и есть, что мы рискуем дальше деградировать. А в нашей лиге мы держались за счет того, что к нам приезжали сильные иностранцы», – сказал бывший нападающий сборной России.

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