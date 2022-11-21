Александр Кожевников: «Малкин, Овечкин, Панарин, Кучеров и Василевский в НХЛ – это реклама нашего хоккея»
Александр Кожевников считает Евгения Малкина великим игроком.
Матч с «Чикаго» (5:3) стал для россиянина 1000-м в НХЛ.
«Женя – один из великих игроков, это однозначно, тут даже и говорить нечего, но я считаю, что все российские игроки в НХЛ – это лучшая реклама нашего хоккея.
Не надо забывать, что помимо Малкина и Овечкина есть еще и Панарин, и Кучеров, и Василевский – они тоже реклама», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Сын Малкина зачитал состав перед 1000-м матчем отца в НХЛ. А игроки «Питтсбурга» дружно махали ногами, лежа на льду
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