Яковлев о Дронове в НХЛ: «Мне тоже говорили: «Куда суешься? Там проспекты». Я не знал многого: что драфтованным будут давать шансы, односторонние контракты и двусторонние»

прокомментировал попытку Григория Дронова заиграть в .

и Дронов расторгли контракт по согласию сторон спустя два дня после подписания.

– вернулся из Америки, так и не сыграл ни одного матча в НХЛ. Не захотел ехать в АХЛ. Вы его понимаете?

– Где-то в чем-то понимаю. Я сам был в похожей ситуации. Передо мной в один момент тоже встал выбор: либо ехать в АХЛ, либо возвращаться в Россию.

Лично я еще на предсезонных играх понял, что могу играть в этой лиге. Это меня тогда завело, подстегнуло. Понимал, что если дадут шанс – я им воспользуюсь.

У каждого свои ситуации. Гриша сделал такой выбор. Для нас это хороший выбор, команда усилилась! Он хороший защитник, что доказал в прошлом плей-офф.

– На ваш взгляд, Дронов мог бы заиграть в НХЛ?

– Очень много же нюансов. Я считаю, Гриша не в ту команду попал. И я его прекрасно понимаю.

Когда я ехал, то мне тоже говорили «Куда суешься? Там такие-то проспекты, такая ситуация». А я не слушал, потому что не знал многих моментов. Например, то, что драфтованным игрокам прежде всего будут давать шансы. Потолок зарплат опять же. Односторонние контракты и двусторонние.

Гриша, думаю, тоже поначалу на это не обращал внимание, а потом окунулся и понял. От попадания в правильную организацию и к своему тренеру зависит очень много. А так у Дронова отличные данные, – сказал защитник .